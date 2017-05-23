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Сборная Беларуси узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира по хоккею-2018

23 мая 2017 17:35
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Новости Беларуси. Стал известен полный комплект соперников сборной Беларуси на хоккейном чемпионате мира 2018 года. Его примет Дания, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси узнала соперников по групповому этапу чемпионата мира по хоккею-2018-1

Наши парни будут выступать в группе «А» вместе с действующими обладателями титула шведами, а также россиянами, чехами, швейцарцами, словаками, французами и австрийцами. Все поединки данного пула пройдут в Копенгагене под сводами «Ройал-Арены».

# Чемпионат мира по хоккею

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