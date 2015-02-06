Максим Рыженков: Беларусь стремится быть в первом эшелоне стран, борющихся с допингом в спорте

Новости Беларуси. Беларусь стремится быть в первом эшелоне стран, борющихся с допингом в спорте, заявил 5 февраля первый вице-президент НОК Максим Рыженков. Эти слова прозвучали на встрече с представителями делегации Совета Европы, которые прибыли в Беларусь для ознакомления с национальной антидопинговой политикой.

Белорусская сторона предоставила зарубежной комиссии ряд документов, где подробно описана схема работы НОК в этом направлении, а также планы на будущее.

Одним из главных аспектов обсуждения является аккредитация белорусской антидопинговой лаборатории, которая оснащена по последнему слову техники, но пока не может быть задействована на максимальном уровне. К сожалению, комиссия не имеет компетенции в решении этого вопроса, однако вице-председатель мониторинговой группы Майкл Петру заверил, что в итоговом отчете данная проблема обязательно будет отмечена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси:

Отсутствие такой лаборатории несет в себе очень значительные финансовые издержки. Потому что при проведении любых международных соревнований в Беларуси мы, в соответствии с регламентом, обязаны определенное количество проб и даже больше брать для любых спортсменов, которые принимают участие. Естественно, из Беларуси в таких случаях специальными рейсами, со специальными людьми мы должны это отправлять в ближайшие лаборатории в Москву, в Польшу, через границы, через аэропорты. Это утрудняет процесс и стоит очень много.

Майкл Петру, вице-председатель мониторинговой группы по выполнению положений Конвенции против применения допинга Совета Европы:

Проблема с допингом – это мировая проблема. А мы здесь, чтобы изучить вашу антидопинговую программу и дать вам рекомендации по тому, как можно ее улучшить. Я с большим удовольствием хочу отметить интерес Министерства спорта, НОКа и антидопинговой организации Беларуси в борьбе с допингом. Это очень приятно. Конечно, у меня есть рекомендации, но мы – команда экспертов. И мы готовим совместный отчет, который после будет опубликован.