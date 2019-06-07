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Максим Недосеков завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

07 июня 2019 12:25
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Новости Беларуси. Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков стал третьим на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме – престижном коммерческом старте. Наш атлет в своей лучшей попытке взлетел на 2,28 м, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Недосеков завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме-1

Максим Недосеков завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме-3

Такой же результат показал и серебряный призер Мажд Загал из Сирии, но из-за меньшего количества попыток он стал вторым. Победу в итоге одержал украинский спортсмен Богдан Бондаренко. Он взял планку на отметке 2,31 м.

Метательница копья Татьяна Холодович показала восьмой результат – 61,32 м. Золотой медалист – китаянка Хьюи Лю – метнула на 66,47 м.

Еще одна белорусская спортсменка в прыжках длину – Анастасия Мирончик-Иванова – стала седьмой – 6,59 м. От победительницы – немки Малайки Михамбо – ее отделили 8 сантиметров.

Максим Недосеков завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме-6

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Фотофакт

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