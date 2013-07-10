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Максим Мирный открыл в Витебске первые в Беларуси региональные теннисные соревнования мирового юниорского турнира

10 июля 2013 06:11
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Новости Беларуси. Знаменитый теннисист Максим Мирный открыл в Витебске первые в Беларуси региональные соревнования мирового юниорского турнира. Это знаковое событие для начинающих спортсменов. Оно дает ребятам возможность профессионального роста.

За путевку в национальный отборочный этап будут бороться около 30 юных спортсменов из областного центра, Орши и Новополоцка. Сильнейшие получат возможность попасть в финал турнира, который пройдет в декабре в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Мирный, чемпион Олимпиады-2012 по теннису в смешанном парном разряде:
Именно с возрастной группы 12-14 лет серьезное внимание уделяется профессиональному подходу в теннисе. И поэтому серия этих турниров непосредственное позволяет себя померить с юниорами, с одногодками во всем мире.

# Теннис # Максим Мирный

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