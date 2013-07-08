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Белорусские гребцы завоевали золото и серебро на Универсиаде в Казани

08 июля 2013 07:43
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Новости Беларуси. На Универсиаде в Казани 8 июля проходит третий соревновательный день. Всего будет разыграно 32 комплекта наград. Накануне свои первые медали завоевали белорусские гребцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Наши спортсмены трижды поднялись на пьедестал почета. Золото в заезде двоек парных легкого веса на 2 тысячи метров выиграли Ирина Лескова и Алёна Кривошеенко. Серебро в активе Татьяны Кухты и Екатерины Шлюпской, выступавших в заезде двоек парных. 

Бронзу в дзюдо в весовой категории до 78 кг завоевала Марина Слуцкая. Боксер Михаил Довголевец вышел в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзу. Бой одной второй с украинцем Гвоздюком намечен на 9 июля.

# Гребля

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