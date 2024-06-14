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Максим Марук завершил борьбу на чемпионате мира по современному пятиборью

14 июня 2024 15:23
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Максим Марук завершил борьбу на чемпионате мира по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Марук завершил борьбу на чемпионате мира по современному пятиборью-1

В полуфинале после фехтования и плавания наш пятиборец имел лучшую сумму баллов, однако в лазерране растерял все преимущество и в итоге финишировал только 12-м.

За медаль чемпионата мира завтра, 15 июня, поборется Анастасия Прокопенко. Чтобы завоевать прямую олимпийскую лицензию, нашей спортсменке необходимо попасть в тройку сильнейших.

# Спортивные соревнования

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