Максим Марук завершил борьбу на чемпионате мира по современному пятиборью в китайском Чжэнчжоу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинале после фехтования и плавания наш пятиборец имел лучшую сумму баллов, однако в лазерране растерял все преимущество и в итоге финишировал только 12-м.

За медаль чемпионата мира завтра, 15 июня, поборется Анастасия Прокопенко. Чтобы завоевать прямую олимпийскую лицензию, нашей спортсменке необходимо попасть в тройку сильнейших.