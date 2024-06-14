Белорусские самбисты завоевали ещё 2 бронзовые медали на спортивных Играх стран БРИКС

Белорусские самбисты завоевали еще две бронзовые медали на Спортивных играх стран БРИКС, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весе до 88 килограммов наш Даниил Патачиц в четвертьфинале прошел представителя Бразилии, но в одной второй проиграл Аслану Абазову из России. В схватке за бронзу был сильнее Мурата Арова из Абхазии.

В категории свыше 98 килограммов Дмитрий Хохлов стартовал с поражения от спортсмена из Узбекистана, а в поединке за третье место одолел армянина Давида Арутюняна.

Все представительницы нашей женской команды 14 июня добрались до финалов. За золотые медали в вечерней программе поборются Даниэла Ждан, Анжела Жилинская, Карина Шут и Валерия Хрущева.