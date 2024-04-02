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Максим Царук поднялся в промежуточном протоколе на турнире по шахматам в Узбекистане

02 апреля 2024 10:36
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В Узбекистане продолжается международный турнир по шахматам. Очередной игровой день сложился удачно для нашего Максима Царука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Царук поднялся в промежуточном протоколе на турнире по шахматам в Узбекистане-1

Белорусский интеллектуал смог подняться в промежуточном протоколе. Он имеет 5,5 очков и располагается на 13-й позиции. В топ-20 входит и другой наш земляк Михаил Никитенко, спортсмен 18-й. До конца турнира остаются два тура.

# Шахматы # Максим Царук

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