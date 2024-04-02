Максим Царук поднялся в промежуточном протоколе на турнире по шахматам в Узбекистане

В Узбекистане продолжается международный турнир по шахматам. Очередной игровой день сложился удачно для нашего Максима Царука, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский интеллектуал смог подняться в промежуточном протоколе. Он имеет 5,5 очков и располагается на 13-й позиции. В топ-20 входит и другой наш земляк Михаил Никитенко, спортсмен 18-й. До конца турнира остаются два тура.