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В Баку стартует европейский лицензионный турнир. Кто представит белорусов на Олимпиаде?

01 апреля 2024 19:30
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До Олимпиады в Париже остается менее четырех месяцев. Подготовка к Играм выходит на финишную черту для тех, кто имеет заветные пропуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А те, кто еще не получил лицензию, вынуждены работать в более плотном режиме. Среди белорусских борцов квитки пока есть у Ванессы Колодинской и Абубакара Хаслаханова. Однако остальные наши борцы еще имеют возможность бороться за путевки. 6 апреля в Баку стартует европейский лицензионный турнир.

Кто представит Беларусь, расскажет Юлия Силипицкая.

В Баку стартует европейский лицензионный турнир. Кто представит белорусов на Олимпиаде?-1

Отечественный ковер нынче у наших борцов в фаворе. Стайки сейчас – спортивная мекка для многих атлетов, неслучайно подготовка к олимпийскому турниру проходит именно здесь. Представители всех трех видов тренируются и живут в Стайках. Олимпионик Токио Ирина Курочкина отправится в Баку в статусе действующей чемпионки Европы.

В Баку стартует европейский лицензионный турнир. Кто представит белорусов на Олимпиаде?-4

Ирина Курочкина, бронзовый призер Олимпийских игр:
Мы готовимся в поте лица. Спасибо Стайкам, что всегда нас принимают. Все, что нужно для подготовки, здесь имеется. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся, все зависит от нас.

Из шести олимпийских весов белоруски выступят в пяти, помимо Иры, на ковер выйдут Ксения Станкевич, Вероника Иванова, Анна Садченко, Анастасия Зименкова. Девчатам пришлось доказывать, что они достойны, почти два года.

В Баку стартует европейский лицензионный турнир. Кто представит белорусов на Олимпиаде?-7

Ваграм Оганисян, главный тренер женской национальной команды Беларуси по борьбе:
В некоторых весовых категориях есть конкуренция, так как 50 килограммов Станкевич, Ребикова, так и у нас 62 килограмма, Вероника Иванова проявила себя на чемпионате Европы. Полное право имеет выступить на европейском отборочном турнире.

В Баку стартует европейский лицензионный турнир. Кто представит белорусов на Олимпиаде?-10

У парней-вольников, которые тренируются за стенкой, пока ни одного олимпийского пропуска. И им придется в Баку разрывать и ковер, и соперников. На этом турнире лицензию получают финалисты. Чтобы добраться до главного старта, необходимо преодолеть три, а то и четыре встречи. Состав белорусов на ваших экранах.

Подробности в видео.

# Олимпиада 2024 # Юлия Силипицкая # Ирина Курочкина # Ваграм Оганисян

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