В Баку стартует европейский лицензионный турнир. Кто представит белорусов на Олимпиаде?

До Олимпиады в Париже остается менее четырех месяцев. Подготовка к Играм выходит на финишную черту для тех, кто имеет заветные пропуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А те, кто еще не получил лицензию, вынуждены работать в более плотном режиме. Среди белорусских борцов квитки пока есть у Ванессы Колодинской и Абубакара Хаслаханова. Однако остальные наши борцы еще имеют возможность бороться за путевки. 6 апреля в Баку стартует европейский лицензионный турнир.

Отечественный ковер нынче у наших борцов в фаворе. Стайки сейчас – спортивная мекка для многих атлетов, неслучайно подготовка к олимпийскому турниру проходит именно здесь. Представители всех трех видов тренируются и живут в Стайках. Олимпионик Токио Ирина Курочкина отправится в Баку в статусе действующей чемпионки Европы.

Ирина Курочкина, бронзовый призер Олимпийских игр:

Мы готовимся в поте лица. Спасибо Стайкам, что всегда нас принимают. Все, что нужно для подготовки, здесь имеется. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся, все зависит от нас.

Из шести олимпийских весов белоруски выступят в пяти, помимо Иры, на ковер выйдут Ксения Станкевич, Вероника Иванова, Анна Садченко, Анастасия Зименкова. Девчатам пришлось доказывать, что они достойны, почти два года.