В Баку стартует европейский лицензионный турнир. Кто представит белорусов на Олимпиаде?
До Олимпиады в Париже остается менее четырех месяцев. Подготовка к Играм выходит на финишную черту для тех, кто имеет заветные пропуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А те, кто еще не получил лицензию, вынуждены работать в более плотном режиме. Среди белорусских борцов квитки пока есть у Ванессы Колодинской и Абубакара Хаслаханова. Однако остальные наши борцы еще имеют возможность бороться за путевки. 6 апреля в Баку стартует европейский лицензионный турнир.
Кто представит Беларусь, расскажет Юлия Силипицкая.
Отечественный ковер нынче у наших борцов в фаворе. Стайки сейчас – спортивная мекка для многих атлетов, неслучайно подготовка к олимпийскому турниру проходит именно здесь. Представители всех трех видов тренируются и живут в Стайках. Олимпионик Токио Ирина Курочкина отправится в Баку в статусе действующей чемпионки Европы.
Ирина Курочкина, бронзовый призер Олимпийских игр:
Мы готовимся в поте лица. Спасибо Стайкам, что всегда нас принимают. Все, что нужно для подготовки, здесь имеется. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся, все зависит от нас.
Из шести олимпийских весов белоруски выступят в пяти, помимо Иры, на ковер выйдут Ксения Станкевич, Вероника Иванова, Анна Садченко, Анастасия Зименкова. Девчатам пришлось доказывать, что они достойны, почти два года.
Ваграм Оганисян, главный тренер женской национальной команды Беларуси по борьбе:
В некоторых весовых категориях есть конкуренция, так как 50 килограммов Станкевич, Ребикова, так и у нас 62 килограмма, Вероника Иванова проявила себя на чемпионате Европы. Полное право имеет выступить на европейском отборочном турнире.
У парней-вольников, которые тренируются за стенкой, пока ни одного олимпийского пропуска. И им придется в Баку разрывать и ковер, и соперников. На этом турнире лицензию получают финалисты. Чтобы добраться до главного старта, необходимо преодолеть три, а то и четыре встречи. Состав белорусов на ваших экранах.
Подробности в видео.