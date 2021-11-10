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Лыжник Сергей Долидович завершил свою карьеру. Белорусы поедут на зимние Игры без него

10 ноября 2021 20:23
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Новости Беларуси. Зима близко. Наши лыжники получили четыре лицензии на Игры в Поднебесную, которые пройдут в феврале 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь на этих состязаниях представят двое мужчин и две женщины. К сожалению, это в два раза меньше, чем на прошлой Олимпиаде.  

Лыжник Сергей Долидович завершил свою карьеру. Белорусы поедут на зимние Игры без него-1

Максимальное количество квот у России, Норвегии и Швеции. Они могут привезти в Пекин 8 мужчин и столько же женщин. Всего в лыжных гонках за медали в разных видах будут бороться 296 атлетов.  

Лыжник Сергей Долидович завершил свою карьеру. Белорусы поедут на зимние Игры без него-4

Главное спортивное событие впервые за долгое время пройдет без Сергея Долидовича, 7-кратного участника Игр. Он завершил свою карьеру. В его активе лучшее олимпийское достижение белорусских лыжников – 5-е место в гонке с массовым стартом в Сочи.  

# Зимняя Олимпиада # Сергей Долидович # Фотофакт

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