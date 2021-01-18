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Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле

18 января 2021 18:42
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле-1

Всего лишь шесть сотых отделили белоруску от победительницы американки Меган Ник. Бронзовая награда также у представительницы США.

Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле-4

В шаге от пьедестала остановилась еще одна наша победительница Олимпийских игр – Анна Гуськова.

В командном турнире Беларусь замкнула сильнейший квинтет.

# Фристайл # Алла Цупер # Меган Ник # Анна Гуськова # Фотофакт

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