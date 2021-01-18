Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего лишь шесть сотых отделили белоруску от победительницы американки Меган Ник. Бронзовая награда также у представительницы США.
В шаге от пьедестала остановилась еще одна наша победительница Олимпийских игр – Анна Гуськова.
В командном турнире Беларусь замкнула сильнейший квинтет.