Лыжная акробатика. Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира в Ярославле

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер завоевала серебро на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего лишь шесть сотых отделили белоруску от победительницы американки Меган Ник. Бронзовая награда также у представительницы США.