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КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Северсталь»

18 января 2021 18:40
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Новости Беларуси. В очередном матче Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» наконец-то прервало серию неудач. На выезде в Череповце подопечные Крэйга Вудкрофта вырвали победу у «Северстали», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Северсталь»-1

Белорусы уже в первой 20-минутке открыли счет. На 17-й минуте отличился Клинкхаммер, чем раззадорил хозяев площадки. Однако ответный удар от «сталеваров» последовал лишь в третьем периоде. Итог – ничья.

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» победили «Северсталь»-4

В дополнительное время минчане не смогли воспользоваться ситуацией для победного разрешения игры, поединок перешел в серию буллитов. Викторию нашей команде принесли броски Александра Когалева и Александра Варфоломеева. Итоговый счет игры – 2:1 в пользу «зубров».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Роб Клинкхаммер # Александр Когалев # Фотофакт

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