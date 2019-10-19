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Мирный, Калюжный, Гурков или Захаров? Кто станет новым ведущим «Недели спорта» на СТВ

19 октября 2019 18:43
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Новости Беларуси. Новое лицо «Недели спорта». 20 октября в эфир телеканала СТВ выйдет очередной выпуск нашей итоговой информационной программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мирный, Калюжный, Гурков или Захаров? Кто станет новым ведущим «Недели спорта» на СТВ-1

Главная интрига – кто будет ее новым ведущим. Предлагаем вам угадать, кто бы это мог быть, здесь.

В качестве подсказки посмотрите любопытный видеоматериал.

Мирный, Калюжный, Гурков или Захаров? Кто станет новым ведущим «Недели спорта» на СТВ-4

# Проекты СТВ # Кристина Момот # Фотофакт

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