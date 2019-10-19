Мирный, Калюжный, Гурков или Захаров? Кто станет новым ведущим «Недели спорта» на СТВ

Новости Беларуси. Новое лицо «Недели спорта». 20 октября в эфир телеканала СТВ выйдет очередной выпуск нашей итоговой информационной программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Новое лицо «Недели спорта». 20 октября в эфир телеканала СТВ выйдет очередной выпуск нашей итоговой информационной программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главная интрига – кто будет ее новым ведущим. Предлагаем вам угадать, кто бы это мог быть, здесь.
В качестве подсказки посмотрите любопытный видеоматериал.