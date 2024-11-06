Лукашенко: за что платить в футболе, если вы впустую играете? Нужен результат!

Держаться на плаву отечественному спорту теперь будет проще. Широкие водные просторы стали доступны любителям плавания и опытным мастерам голубой дорожки благодаря открытию бассейна международного стандарта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подарок белорусам ко Дню Октябрьской революции. В эти дни важные и знаковые объекты вводятся по всей стране. И начало этой традиции положил наш Президент. Александр Лукашенко приехал на торжественную церемонию открытия и лично перерезал красную ленточку. И это своеобразный импульс для новых достижений белорусских пловцов.
Президент упомянул о еще одном подарке Китая нам – Национальном футбольном стадионе, он уже в высокой степени готовности, чего не скажешь о наших спортсменах в этом виде спорта. Хотя в них деньги тоже вложены колоссальные. Ложка дегтя в праздничную бочку меда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас не хватает физической подготовки. Так что это за спорт? Особенно футболисты. Они не могут с 1-й до 90-й минуты основного времени в одинаковом, высоком темпе провести. Готовьтесь! Со следующего года – результат есть – вот вам деньги, квартиры и прочее. Нет результата… И пусть Шерстнев не плачется, что неправильно решили по заработной плате. Николай, а за что платить? За что платить в футболе, если вы впустую играете, вы мяча забить не можете в ворота? Поэтому деньги есть, деньги будут при всех сложностях. Народ наш не жалеет для спортсменов этих денег. Но нужен результат и игра, не так, как «Динамо-Минск» в хоккее сыграло в последней игре с «Витязем». Стыдно называть. Ты мне обещал, что вы выиграете. Давайте результат! Вот вам не праздничный разговор. Мы ждем. И дело не во мне. Народ ждет от вас солидных результатов. Будет результат – будет то, что вы просите. Не будет результата – не будет ни того, что вы просите, извините, не будет и тех, кто работает в этом плане, начиная от министра спорта и заканчивая всеми остальными.
Подробности смотрите в видео.