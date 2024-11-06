Лукашенко: за что платить в футболе, если вы впустую играете? Нужен результат!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас не хватает физической подготовки. Так что это за спорт? Особенно футболисты. Они не могут с 1-й до 90-й минуты основного времени в одинаковом, высоком темпе провести. Готовьтесь! Со следующего года – результат есть – вот вам деньги, квартиры и прочее. Нет результата… И пусть Шерстнев не плачется, что неправильно решили по заработной плате. Николай, а за что платить? За что платить в футболе, если вы впустую играете, вы мяча забить не можете в ворота? Поэтому деньги есть, деньги будут при всех сложностях. Народ наш не жалеет для спортсменов этих денег. Но нужен результат и игра, не так, как «Динамо-Минск» в хоккее сыграло в последней игре с «Витязем». Стыдно называть. Ты мне обещал, что вы выиграете. Давайте результат! Вот вам не праздничный разговор. Мы ждем. И дело не во мне. Народ ждет от вас солидных результатов. Будет результат – будет то, что вы просите. Не будет результата – не будет ни того, что вы просите, извините, не будет и тех, кто работает в этом плане, начиная от министра спорта и заканчивая всеми остальными.

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