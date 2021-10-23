Команда Президента выиграла у сборной Брестской области в первом матче Республиканских соревнований среди любителей хоккея

Новости Беларуси. Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд стартовали с победы дружины Президента Беларуси. Ей противостояла команда Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытно, что соперники встречались в финале в 2020 году, однако тогда, как и сегодня, дружине из Бреста не удалось победить. Тем не менее борьба была бескомпромиссной. Брестчане открыли счет в турнире и долго не давали соперникам выйти вперед, но третий период определил победителя.

Президент внес свой вклад в итоговый результат. Александр Лукашенко отметился голевой передачей. 7:3 – окончательный счет на табло. Команда главы государства начинает борьбу за кубок с серьезной победы. Такой результат плюс атмосфера на трибунах точно зарядили всех любителей хоккея на предстоящий соревновательный сезон. Он будет длиться вплоть до апреля.

Турнир – один из самых значимых в любительском спорте. Высокий статус и уровень объясняются не только личным участием в нем главы государства. На лед выходят легендарные игроки, на трибунах немало зрителей, да и уровень игры совсем не назовешь любительским.

Впрочем, у вас есть шанс убедиться в этом лично – турнир только стартовал. Следующий матч команда Президента проведет 27 ноября.