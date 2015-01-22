Лучших белорусских учителей физкультуры награди 21 января в Минске

Новости Беларуси. Урок футбола – один из самых любимых в общеобразовательных школах.

Второй год подряд проводится смотр-конкурс на лучшую организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий, связанных со спортом № 1. Учредители конкурса – Белорусская федерация футбола совместно с Министерством образования.

Накануне в средней школе № 61 города Минска награждали лауреатов: педагогов и футбольных тренеров. В столицу они приехали из всех регионов Беларуси.

Учителя физкультуры работают с огоньком и выдумкой. Они делают футбол полноценным школьным предметом, набирают детей в секции и кружки, проводят спортивные мероприятия во время каникул. Обучившись азам футбола в школе, многие ребята не расстаются с кожаным мячом и совершенствуют свое мастерство в специализированных школах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Сегодня поощряются 60 лучших учителей физкультуры, которые выиграли в конкурсе «Урок физкультуры». На конкурс были предоставлены очень интересные проекты, как они видят, их видение, представление, как обучать школьника непосредственно игре в футбол.

Артур Сокол, учитель физкультуры:

Самая главная моя задача – это увлечь детей, сделать так, чтобы они по-настоящему увлеклись этим видом спорта. Не только футболом, но вообще спортом. Чтобы отвлечь их от улицы, от плохих компаний. И, самое главное, сделать нашу Беларусь процветающей и здоровой.