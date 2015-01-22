Белорусские спортсмены отправились на XXVII Всемирную зимнюю Универсиаду

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до старта XXVII Всемирной зимней Универсиады. Международный студенческий форум впервые пройдет в двух странах – Испании и Словакии.

21 января в Республиканском центре физвоспитания и спорта учащихся и студентов состоялись торжественные проводы белорусской делегации. В них приняли участие представители Министерства образования и Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спот».

За награды будут бороться 16 белорусских атлетов, представляющих 6 видов спорта. С зимней Универсиады, состоявшейся 2 года назад в Италии, белорусы привезли 2 медали.

В составе нашей команды – студенты разных вузов. По опыту выступления на республиканских универсиадах они знают, что их ждет не только соперничество, но и праздник спорта.

Яна Гракович, участница Всемирной зимней Универсиады:

Собираются со всей Беларуси студенты, из разных университетов. Все мы, конечно, прекрасно друг друга знаем, общаемся. На лыжне мы, конечно, соперничаем, а после лыжни мы общаемся, разговариваем.