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Белорусские спортсмены отправились на XXVII Всемирную зимнюю Универсиаду

22 января 2015 06:10
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до старта XXVII Всемирной зимней Универсиады. Международный студенческий форум впервые пройдет в двух странах – Испании и Словакии.

21 января в Республиканском центре физвоспитания и спорта учащихся и студентов состоялись торжественные проводы белорусской делегации. В них приняли участие представители Министерства образования и Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спот».

За награды будут бороться 16 белорусских атлетов, представляющих 6 видов спорта. С зимней Универсиады, состоявшейся 2 года назад в Италии, белорусы привезли 2 медали.

В составе нашей команды – студенты разных вузов. По опыту выступления на республиканских универсиадах они знают, что их ждет не только соперничество, но и праздник спорта.

Яна Гракович, участница Всемирной зимней Универсиады:
Собираются со всей Беларуси студенты, из разных университетов. Все мы, конечно, прекрасно друг друга знаем, общаемся. На лыжне мы, конечно, соперничаем, а после лыжни мы общаемся, разговариваем.

# Спортивные соревнования # Яна Гракович

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