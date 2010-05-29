Лучшие шайбы сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею

Прощаясь до августа, представляем десятку самых лакомых моментов игр сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира.

Десятку лучших шайб национальной команды открывает Сергей Демагин, и его бросок по казахским воротам.

В матче с Данией два Алексея – Угаров и Калюжный – предоставили возможность отличиться на чемпионате мира Алексею третьему – Стасю.

На восьмом месте блестящий бросок Алексея Угарова по немецким воротам в ходе олимпийского турнира.

Матч с Казахстаном стал едва ли не самым ярким в исполнении белорусской сборной на мировом первенстве. На седьмую строчку мы избрали стремительный прорыв Алексея Калюжного, чем также отмечаем передачу Николая Стасенко.

Угаров провел сезон исключительно плодотворно: и в сборной, и в клубе. Сегодня вспоминаем, как он сравнял счет в олимпийском поединке с немцами.

Калюжный стал лучшим бомбардиром команды в Кёльне, так что не удивительно, что мы часто упоминаем его фамилию. Точный бросок Алексея по словацким воротам подарил нам надежду на победу над дружиной Глена Хэнлона.

Ожесточенное сопротивление оказали белорусы на Олимпиаде шведам. Шайба Дмитрия Мелешко, и предваривший ее бросок Александра Кулакова, – тому доказательство.

Еще одно попадание Алексея Калюжного в нашу десятку. А все благодаря шайбе в немецкие ворота.

Серебро также уходит нападающему пока московского, но чем черт не шутит, возможно, и минского «Динамо». Хоть и запоздал голевой бросок в конкретном поединке, но благодаря нему, мы можем гордиться победе над полуфиналистами чемпионата мира.

Михаил Стефанович дважды забил на мировом первенстве. А его голевой бросок по воротам казахов считается лучшей шайбой сезона в исполнении сборной Беларуси.