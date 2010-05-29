В Федерации хоккея Республики Беларусь очень сложная ситуация с финансами

Если при Владимире Наумове заседания исполкома проходили по-военному быстро, то Евгений Ворсин вводит новый стиль: бюрократический и затяжной.

Вчера заседание длилось четыре с половиной часа. И решения нынче принимаются не революционные, а консервативные. Выступление сборной на чемпионате мира было неожиданно признано удовлетворительным, а не решившему задачу тренерскому штабу Занковца был выписан карт-бланш до сочинской Олимпиады.

Пока не ясно, в каком статусе будут работать Занковец и его помощники. Денег на полноценные контракты у Федерации нет. Пока решение проблемы только ищут, но облеченный доверием главком уже строит планы на будущее.

Эдуард Занковец, гл. тренер сборной Беларуси по хоккею:

Для более успешной подготовки молодых игроков и быстрого их адаптирования к требованиям национальной сборной очень важна преемственность подготовки всех сборных.

Должен был ответить исполком и на вопрос о новых наставниках молодежной и юношеской сборных. Но решение так и не было принято. Между тем, если национальная сборная в следующий раз соберётся 8 ноября на Кубок Полесья, то «молодёжке» приступать к работе уже 19 июля, когда стартует турнир в Швейцарии.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Есть несколько кандидатур. Все они молодые специалисты, поэтому нам потребуется время оценить работу каждого из них.

Новый председатель активно выстраивает под себя структуру руководящих органов Федерации. На конференции был избран новый состав исполкома. Вместо председателей клубов, которые теперь делегируют лишь одного представителя, теперь основная масса голосов достанется областным Федерациям, три из которых еще даже не созданы. Также на исполкомах будут заседать председатель Научно-методического совета и представитель любителей хоккея. Конференция избрала новый состав исполкома, а 7 из 17 его членов еще неизвестны.

Проблемами клубного хоккея Евгений Ворсин, судя по всему, не слишком озабочен. Испытывают финансовые затруднения «Химволокно», «Химик», «Витебск», но на исполкоме об этом не прозвучало ни слова. У «Шинника» нет денег даже на основной состав, зато его заставляют организовать фарм-клуб. В результате бобруйская команда берёт тайм-аут до 9 июня, когда и определиться по поводу своего участия в Экстралиге. В эти же сроки подтвердит или опровергнет свою заявку киевский «Сокол». А вот рижское «Динамо-Юниорс» в следующем сезоне в чемпионате Беларуси точно не сыграет.

На заседании были названы лауреаты сезона прошлого. Поздравим их и попытаемся смотреть в будущее с оптимизмом.

Лучший вратарь — Мика Окса (Шахтер)

Лучший защитник — Алексей Баранов (Юность)

Лучший нападающий и бомбардир — Александр Матерухин (Юность)

Лучший нападающий оборонительного плана — Александр Усенко (Гомель)

Лучший молодой игрок — Михаил Хоромандо (Гомель)

Лучший арбитр — Василий Быковский

Лучшая арена — «Бобруйск-Арена»

Лучший тренер — Михаил Захаров (Юность)