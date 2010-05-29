Кубок Стэнли. Финал близок

30 мая в чикагском «Юнайтед Центре» состоится финал розыгрыша Кубка Стэнли. В нем сойдутся «Чикаго» и «Филадельфия».

Путь обеих дружин к главному матчу был тернист, но его полуфинальная часть получилась наименее трудной.

Сан-Хосе – Чикаго

«Чикаго» в максимально сжатые сроки расправилось с «Сан-Хосе». Противостояние, подаваемое после вылета «Питтсбурга» и «Вашингтона» как самое лакомое яство нынешнего плей-офф, оказалось наподобие постных щей. Лишь капитан Патрик Марло пытался вцепиться в соперника. В двух подряд поединках канадский форвард оформил дубли. В третьем матче открыл счет, а затем, когда «Чикаго» перевернуло все с ног на голову, его сравнял и подарил своим партнерам шанс. Выйграй тогда «Сан-Хосе» овертайм и серия могла бы свернуть на иную дорожку. Но в составе «ястребиного» коллектива нынче блистает громила Дастин Бафульен, которому ну очень понравилось забрасывать победные шайбы. Это был его второй подобный успех в дуэлях с «акулами». Отметим надежную игру в воротах Анти Ниеми. Финский голкипер сделал сорок четыре «сэйва». Также у «БэкХоукс» точные броски произвели Патрик Шарп и Дэйв Болланд (в активе последнего к тому же передача на Бафульена). 3:2.

Дружина Тодда Маклеллана была загнана в угол. И попыталась выбраться из него в четвертой встрече. «Сан-Хосе» убежал в отрыв 2:0. Отличились Логан Кутюр и, разумеется, вновь Патрик Марло. Капитанский гол был забит «Шаркс» в меньшинстве, причем в ходе данной атаки шайба угодила в лицо защитнику «Чикаго» Дункану Кейту, который разом лишился семи зубов. Но, как истинный хоккеист, вскоре вернулся на лед. Удержать перевес «акулам» не удалось. В дальнейшем они были пассивны и всего за поединок побеспокоили Ниеми восемнадцать раз. А «ястребы» набрали победную высоту. Брент Сибрук, Дэйв Болланд, Крис Верстиг, ну и, конечно, Дастин Бафульен принесли своей команде викторию в матче 4:2 и в серии 4:0.

Филадельфия – Монреаль

«Филадельфия» затратила на матч больше. После третьей победной для «Монреаля» встречи в родном для нее «Молсон Центре» казалось, что «канадцы» нашли-таки ключи к воротам Майкла Лейтона. Однако четвертая дуэль убедила в обратном. Голкипер «летчиков» совершил третий «шот-аут» в серии. Правда, на этот раз работы у канадца было не слишком много (по его рамке соперник произвел всего семнадцать выстрелов). Викторию «летчикам» принесли сольники Клода Жиру и Вилле Лейно, и шайба, отправленная тем же Жиру в пустые ворота «Монреаля». 3:0.

В пятой игре в филадельфийской «Ваковии» «канадцы» много ошибались. Чего стоит столкновение Галака и Хармлика, приведшее к тому, что Майк Ричардс обесценил ранний гол Брайна Джионты. Затем подопечные Жака Мартена не уследили на пятачке за Аароном Эшамом и Джефом Картером. Скотт Гомес лишь на время вернул надежду «монреальцам». Картер на последних секундах поразил пустую рамку. 4:2 – во встрече, 4:1 в серии.