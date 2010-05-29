Итоги чемпионата мира по хоккею: Чехия - чемпион!

До финала чемпионата мира добрались сборная России и Чехии, ведомая по спортивному злым в Германии Яромиром Ягром.

Дружина Владимира Ружички с горем пополам преодолела квалификационный раунд, оттого в числе претендентов на «золото» называлась не в первую очередь. Однако то обстоятельство, что чехи раньше других команд начали биться не на жизнь, сослужило им хорошую службу. Пока другим после проходных групповых сражений приходилось возвращать себе боевой тонус, Ягр и сотоварищи уже были во всеоружии. В ¼ одолели финнов по буллитам и в полуфинале - шведов. Причем по ходу этих встреч чехи уступали. А в ½ спаслись за восемь секунд до сирены.

У сборной Тре крунур отличились Юхан Харью и Андреас Энгквист. Соперник ответил голами Томаша Мойжиша и Карела Рахунека. А победный штрафной бросок, как и в матче с хоккеистами Суоми, реализовал Ян Марек. Необходимо отметить и голкипера Томаша Вокоуна, выигравшего вторую буллитную серию подряд. 3:2.

Россиянам тоже пришлось нелегко. Хозяева соревнований – немцы открыли счет усилиями Марселя Гоча. Не развалились, когда пропустили от Евгения Малкина. И только в конце ошибка Гогуллы и точнехенькое попадание Павла Дацюка вынудило дружину Уве Круппа сдаться. 1:2.

На следующий день немцы проиграли матч за третье место шведам. 1:3. Ворота соперника поразил Александр Барта. У «сине-желтых» отличился юный Магнус Паярви-Свенссон, который с девятью очками стал лучшим бомбардиром команды и наряду с Малкиным и Дацюком вошел как нападающий в символическую сборную чемпионата по версии журналистов. В «Олл-Старс» также два немца – защитник Кристан Эрхофф и голкипер Деннис Эндрас и финн Петери Нумеллин.

Возвращаясь к матчу за бронзу, скажем, что дублем отметился минский «динамовец» Юнас Андерссон. Но, как и в случае с Андреем Мезиным, руководство «бело-голубых» держать свое слово не стало и за удачную игру в Германии шведа новым контрактом не поощрило. Бенгт-Оке Густафссон покидает сборную «Тре крунур», с ней он выиграл олимпиаду, чемпионат мира и завоевал две бронзы мировых первенств.

А его чешский коллега Владимир Ружичка повторил достижение пятилетней давности и вновь привел свою дружину к золоту планетарного форума. Переиграв звездных россиян, которые к главным поединкам потускнели. 2:1.

Финальный поединок получился на славу. Чехи забили быстрый гол благодаря передаче Ягра и броску Якуба Клепиша. Подопечные Вячеслава Быкова могли отыграться в концовке дебютного периода. Но затянули атаку и в итоге Дацюк послал шайбу в ворота уже после сирены. Во второй трети чехи развили успех, в своей излюбленной манере организовав «контру». За линию резиновый диск ушел от конька Томаша Ролинека. Умышленного движения им капитан не делал, гол справедливо засчитали. В третьем периоде были грубость Терещенко, вроде бы чистый силовой прием Емелина против хитрого Ягра, удаление россиянина на пять минут и до конца игры, нервная концовка, гол Дацюка в эндшпиле.