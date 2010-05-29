Лучшие кулачные бои на белорусском льду

Исходя из рейтинга самых памятных драк на белорусском льду, можно сказать, что едва ли не две трети из них пришлись на поединки с участием минской «Юности».

«Юность» считается самой жесткой командой чемпионата. Особенно памятны легендарные времена Олега Микульчика. Впрочем, у него есть последователи: Николай Стасенко, Владислав Клочков, Артем Остроушко. Есть жесткие парни и в других командах. Вспомним киевлянина Дениса Исаенко, ныне гомельчанина Дмитрия Якушина, новополочанина Андрея Скрипелёва. В общем, история белорусских ледовых разборок оказалась на удивление богатой и разнообразной. Рейтинг лучших из лучших мы вам сегодня и предлагаем.

Если в НХЛ негласно действует бойцовский кодекс, то у нас о подобных излишествах редко задумываются. Потому и происходят ситуации, когда молодой и здоровый защитник учит жизни опытного нападающего. В данном случае, впрочем, Олецкий за себя сумел постоять.

Подвиги Дмитрия Якушина в чемпионате Беларуси начались еще в составе могилевского «Химволокна». Нынче защитник бьётся за честь «Гомеля», а ранее радовал своим ударным мастерством болельщиков минского «Керамина».

Клуб из Даугавпилса «Латгале» блеснул на хоккейном небосклоне Беларуси подобно комете и пропал из виду всего за один сезон. Но латышский боец Дмитрий Корнилов ухитрился запомниться, устроив за один приезд в Минск две впечатляющие драки.

Случается разгораться страстям в тихом омуте высшей лиги. Матч вторых составов столичных «Динамо» и «Керамина» украсил недружелюбный визит на скамейку гостей Дениса Тыднюка.

Солидные нынче хоккейные тренеры и функционеры наверняка с ностальгией вспоминают свое боевое ледовое прошлое. Вспоминаем и мы — как учили жизни молодежь нынешний тренер сборной и солигорского «Шахтера» Андрей Гусов, а также вице-президент украинской Федерации хоккея Вячеслав Завальнюк.

Трофеи достаются потом, но иногда и кровью тоже. Финал Кубка Беларуси 2004 года то ли украсила, то ли испортила первая массовая драка на памяти «Горячего льда».

Вратарь — амплуа специфическое, эти игроки держатся обычно особняком от остальной команды. В том числе и когда разгораются кулачные бои. Но кераминовский страж ворот Денис Кузьменко в свое время стал зачинателем иной традиции.

Олег Микульчик — главный боец в истории белорусского хоккея, и с этим мало кто поспорит. Но и в его боевой карьере были провалы, самым громким из которых стал несостоявшийся поединок с Сергеем Ерковичем в финале 2006 года.

Драка Сергея Ерковича и Павла Волчека была не самой зрелищной на нашей памяти. Но она имела весьма громкое подтрибунное продолжение, когда братья Волчеки сперва сломали Ерковичу нос, а потом удостоились ответного визита в кераминовскую раздевалку Олега Микульчика.

Противостояние «Юности» и «Гомеля» тянется с давних пор и временами выплёскивается за рамки чисто игровые. Вспомним две массовые драки хоккеистов этих команд, украшенные двумя вратарскими боями: Сергей Шабанов против Павла Бессонова, и Степан Горячевских против Игоря Брикуна.