Прямой эфир

Лионель Месси в пятый раз получил «Золотой мяч»

12 января 2016 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Швейцарии. Месси или Роналду? Ответ на извечный вопрос был дан в Цюрихе на церемонии вручения «Золотого мяча». Итак, в 2015-м году по версии ФИФА лучшим футболистом планеты стал Лионель Месси. В 2015 году аргентинский форвард Барселоны провел 61 матч, в котором записал на свой счет 52 гола и 31 передачу. Месси обыгрывал с клубом все турниры, в которых принимал участие: Лигу чемпионов, Чемпионат и Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира.

Для аргентинца «Золотой мяч» стал пятым в карьере. Ранее он выигрывал почетный титул с 2009 по 2012 годы. Помимо Месси, в 2015 году на «Золотой мяч» претендовали напарник Лео по Барселоне Неймар и Криштиану Роналду из мадридского «Реала», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол # Лионель Месси

Другие новости рубрики

Все новости
Лионель Месси в 5-й раз получил «Золотой мяч»
11 января 2016 22:45

Лионель Месси в 5-й раз получил «Золотой мяч»

«Мы даже не думали, что сможем победить»: 12-ый Рождественский турнир запомнился хоккеистам и болельщикам нешуточными страстями на льду
10 января 2016 17:57

«Мы даже не думали, что сможем победить»: 12-ый Рождественский турнир запомнился хоккеистам и болельщикам нешуточными страстями на льду

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Марковского и Николая Ивашко прошел в Минске
09 января 2016 17:27

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти Олега Марковского и Николая Ивашко прошел в Минске