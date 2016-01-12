Лионель Месси в пятый раз получил «Золотой мяч»

Новости Швейцарии. Месси или Роналду? Ответ на извечный вопрос был дан в Цюрихе на церемонии вручения «Золотого мяча». Итак, в 2015-м году по версии ФИФА лучшим футболистом планеты стал Лионель Месси. В 2015 году аргентинский форвард Барселоны провел 61 матч, в котором записал на свой счет 52 гола и 31 передачу. Месси обыгрывал с клубом все турниры, в которых принимал участие: Лигу чемпионов, Чемпионат и Кубок Испании, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира.

Для аргентинца «Золотой мяч» стал пятым в карьере. Ранее он выигрывал почетный титул с 2009 по 2012 годы. Помимо Месси, в 2015 году на «Золотой мяч» претендовали напарник Лео по Барселоне Неймар и Криштиану Роналду из мадридского «Реала», сообщили в программе «СТВ-Спорт».