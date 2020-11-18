Лига наций. Сборная Беларуси по футболу проиграла Албании

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу в гостях проиграла Албании в последнем матче розыгрыша Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для выхода в более престижный дивизион B данного турнира нашим хватало и ничьей, балканцы же вышли побеждать. На 20-й минуте точным ударом отметился форвард хозяев Цикалеши. А уже 7 минут спустя вратарь гостей Хаткевич локтем заехал по голове сопернику, и Цикалеши оформил дубль, уверенно реализовав пенальти. Однако уже совсем скоро Скавыш один мяч отыграл. Но и это было еще не все – за минуту до свистка на перерыв Манай вколотил в белорусские ворота третий гол.