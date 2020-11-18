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Лига наций. Сборная Беларуси по футболу проиграла Албании

18 ноября 2020 20:52
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу в гостях проиграла Албании в последнем матче розыгрыша Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для выхода в более престижный дивизион B данного турнира нашим хватало и ничьей, балканцы же вышли побеждать. На 20-й минуте точным ударом отметился форвард хозяев Цикалеши. А уже 7 минут спустя вратарь гостей Хаткевич локтем заехал по голове сопернику, и Цикалеши оформил дубль, уверенно реализовав пенальти. Однако уже совсем скоро Скавыш один мяч отыграл. Но и это было еще не все – за минуту до свистка на перерыв Манай вколотил в белорусские ворота третий гол.

Лига наций. Сборная Беларуси по футболу проиграла Албании-1

Во втором тайме наши полностью владели инициативой, но всех усилий хватило лишь на единственный мяч Эбонга.

В итоге 3:2, и «белокрылые» опускаются на второе место в группе, из-за чего остаются в дивизионе C Лиги наций.

# Футбол Беларуси # Соколь Цикалеши # Егор Хаткевич # Максим Скавыш # Рей Манай # Макс Эбонг # Фотофакт

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