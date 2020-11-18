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Волейболистки «Минчанки» уступили калининградскому «Локомотиву» в матче российской Суперлиги

18 ноября 2020 16:35
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» в выездном матче женской Суперлиги уступает калининградскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» уступили калининградскому «Локомотиву» в матче российской Суперлиги-1

Борьба была зрелищной. Спортсменки обменялись победами в четырех партиях, но на тай-брейк больше сил хватило у хозяек – 3:2. Самой результативной у «Минчанки» стала Маргарита Степаненко, набравшая 20 очков.

Волейболистки «Минчанки» уступили калининградскому «Локомотиву» в матче российской Суперлиги-4

В следующем матче 20 ноября подопечные Станислава Саликова сыграют с «Динамо Москва». Отметим, белорусская команда замыкает турнирную таблицу российской женской Суперлиги.

# Волейбол # Станислав Саликов # Маргарита Степаненко # Фотофакт

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