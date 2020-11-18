За счёт усталости переиграли. БЧ в гостях победил «Охрану-Динамо»

Со старта гости активно начали навязывать свою игру, и результат не заставил себя долго ждать. Уже на второй минуте счет открыл Сергей Силивончик. В первой половине «железнодорожники» забили еще три раза, а ответ получили лишь однажды. На перерыв команды ушли со счетом 4:1 в пользу БЧ. Однако весь второй тайм мяч упорно не шел в ворота. Правда, за минуту до завершения игры команды таки обменялись любезностями. Сперва Вадим Михалевич из «Охраны» сократил разрыв до двух мячей, но последнее слово осталось за гостями. За 40 секунд до сирены точным ударом отметился Георгий Тикуришвили.

Дмитрий Некрашевич, главный тренер МФК БЧ:

Команда соперника, как мы знаем, всегда боевая, всегда дает отпор. Мы серьезно готовились к матчу, но здесь внесла коррективы пандемия. Вы поймите, мы не тренировались две недели полноценно, как и команда соперника. Мы вышли немножко раньше, были свежее. На это была установка ребятам – быстрее двигать мяч. За счет усталости соперника мы его переиграли.

Если не ставить самые высокие цели, зачем выходить на площадку тогда? Мы будем бороться за медали как минимум.