Тренер «Городничанки» о матче со Сборной-4: было бы стыдно проиграть

Новости Беларуси. В Минске прошел матч гандбольной суперлиги, в котором встретились «Городничанка» и Сборная-2004, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяйки паркета в турнире результатами не блещут. Команда во многом уступает соперницам чемпионата, и в первую очередь в возрасте. Из семи встреч девушки ни разу не победили и даже не свели встречу к ничьей. У «Городничанки» дела обстоят получше. Гостьи с 6 очками шли на пятом месте, отставая от лидирующего «Берестья» всего на 4 балла.

Неудивительно, что разница в классе бросилась в глаза практически сразу. Девушки из Гродно уверенно контролировали каждый сантиметр площадки, однако, судя по итоговым цифрам на табло 39:28, можно сказать, что сборники смогли пободаться.

Сергей Камбур, главный тренер ГК «Городничанка»:

Было бы стыдно проиграть этот матч. В общем-то, дал всем поиграть. Кем-то доволен остался, кем-то нет. Очень много пропустили. Усиление невозможно, но вот эти, что у нас сейчас есть, это более-менее – можно строить команду.