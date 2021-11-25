Лига чемпионов. Гандболисты «Мешков Брест» на выезде уступили «Загребу». Это 7-е поражение брестчан

Новости Беларуси. Очередную неудачу в гандбольной Лиге чемпионов потерпел «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы неудачно погостили в Хорватии у местного «Загреба».

И если первый отрезок еще внушал умеренный оптимизм, то после антракта все стало печально. Хозяева в нужный момент завелись и ушли в отрыв, отыграть который не получилось. Финальный счет – поражение 24:31.

У нас самым заметным на площадке был Малус, забросивший 6 мячей. После 8 туров «Мешков» безнадежно замыкает таблицу, сумев набрать лишь одно очко.