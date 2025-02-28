Илья Протас перешагнул рубеж в 100 бомбардирских баллов в лиге Онтарио

Гроссмейстерского результата в юниорской хоккейной лиге провинции Онтарио достиг Илья Протас, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Этой ночью он перешагнул рубеж в 100 бомбардирских баллов. Шайба и два ассиста помогли «Виндзору» разгромить «Питерборо Питс» – 7:1. Впоследствии белоруса признали второй звездой противостояния. Форвард привычно действовал в центре первого звена и заработал показатель полезности +2. На данный момент в 53 встречах Протас набрал 101 очко. Это 42 гола и 59 передач. Исполнитель входит в топ-3 бомбардиров лиги.