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Илья Протас перешагнул рубеж в 100 бомбардирских баллов в лиге Онтарио

28 февраля 2025 11:36
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Гроссмейстерского результата в юниорской хоккейной лиге провинции Онтарио достиг Илья Протас, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Этой ночью он перешагнул рубеж в 100 бомбардирских баллов. Шайба и два ассиста помогли «Виндзору» разгромить «Питерборо Питс» – 7:1. Впоследствии белоруса признали второй звездой противостояния. Форвард привычно действовал в центре первого звена и заработал показатель полезности +2. На данный момент в 53 встречах Протас набрал 101 очко. Это 42 гола и 59 передач. Исполнитель входит в топ-3 бомбардиров лиги.

# Хоккей # Илья Протас

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