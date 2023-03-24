«Это всегда хорошо». ХК «Динамо-Минск» провёл церемонию закрытия сезона вместе с болельщиками

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» провел церемонию закрытия сезона. На домашней арене «зубров» болельщики смогли взять автографы и сфотографироваться с любимыми игрокам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо этого, в холле ледовой арены для посетителей были организованы различные интерактивные зоны. Фанаты традиционно обеспечили минской дружине аншлаг. На автограф-сессии времени на отдых у спортсменов не было. Довольны подобным форматом общения с кумирами остались все.

Атмосфера, как всегда, дружественная. Много болельщиков – это всегда хорошо. Можно с игроками пообщаться. Это тоже сближает болельщиков с клубом. Такие мероприятия нужно проводить, чтобы было больше болельщиков.

Много болельщиков собралось. Приятно смотреть, что приходят и поддерживают «Динамо-Минск».

Приятно, что команда делает такие вещи.

Очень нравится, не было, чтобы прям так можно было близко сфоткаться, автограф получить.

Игроки «Динамо», в свою очередь, поддержку болельщиков видят и ценят. И стараются сделать все, чтобы любители хоккея не оставались разочарованными.

Даниил Сотишвили, и грок Х К «Динамо-Минск»: Это очень приятно, когда столько людей тебя поддерживает. Это придает уверенности игре. Болельщики преданы команде, любят хоккей. Поэтому ходят, поддерживают. Это очень приятно, спасибо им большое.

Никита Пышкайло, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Первый раз у меня такое мероприятие. Приятно. Люди подходят, слова благодарности слышим. Где-то хвалят. Приятно видеть улыбки на лицах у людей.

Впереди у хоккеистов запланирован отдых. А затем с новыми силами дружина начнет очередной сезон КХЛ.