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Кубок Петра Великого. Какие результаты показали белорусы в первый день турнира по прыжкам на батуте?

23 сентября 2022 13:57
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В Санкт-Петербурге проходит международный турнир по прыжкам на батуте «Кубок Петра Великого». В первый соревновательный день прошла квалификация в синхронных прыжках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Петра Великого. Какие результаты показали белорусы в первый день турнира по прыжкам на батуте?-1

В мужских соревнованиях белорусские спортсмены показали отличные результаты, заняв первое, второе и третье промежуточные места. Первую сумму баллов набрал тандем в составе Владислава Гончарова и Олега Рябцева, на втором месте – Иван Литвинович / Андрей Буйлов, а третьими стали Алексей Дудоров / Себастьян Станкевич.

Среди юниорок лучшие показатели у Лейлы Алиевой и Марии Сергеевой, а юниоры Даниэль Жевлаков и Антон Казакевич показали вторую сумму баллов.

# Спортивные соревнования # Владислав Гончаров # Олег Рябцев # Иван Литвинович # Андрей Буйлов # Алексей Дудоров # Себастьян Станкевич # Лейла Алиева # Мария Сергеева # Даниэль Жевлаков # Антон Казакевич # Фотофакт

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