Кубок Петра Великого. Какие результаты показали белорусы в первый день турнира по прыжкам на батуте?

В Санкт-Петербурге проходит международный турнир по прыжкам на батуте «Кубок Петра Великого». В первый соревновательный день прошла квалификация в синхронных прыжках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужских соревнованиях белорусские спортсмены показали отличные результаты, заняв первое, второе и третье промежуточные места. Первую сумму баллов набрал тандем в составе Владислава Гончарова и Олега Рябцева, на втором месте – Иван Литвинович / Андрей Буйлов, а третьими стали Алексей Дудоров / Себастьян Станкевич.

Среди юниорок лучшие показатели у Лейлы Алиевой и Марии Сергеевой, а юниоры Даниэль Жевлаков и Антон Казакевич показали вторую сумму баллов.