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Минское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд футбольной Лиги чемпионов

17 июля 2024 10:53
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Минское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд футбольной Лиги чемпионов. Судьбу встречи решил один точный удар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд футбольной Лиги чемпионов-1

На 90-й минуте «Пюник» нарушил правила в своей штрафной. Судья указал на точку. Алексей Гаврилович с 11-метровой отметки не промахнулся. Таким образом белорусский клуб впервые с 1984 года сумел пробиться во второй раунд квалификации. Точный соперник подопечных Вадима Скрипченко пока не известен.

# Футбол

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