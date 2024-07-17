Минское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд футбольной Лиги чемпионов. Судьбу встречи решил один точный удар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 90-й минуте «Пюник» нарушил правила в своей штрафной. Судья указал на точку. Алексей Гаврилович с 11-метровой отметки не промахнулся. Таким образом белорусский клуб впервые с 1984 года сумел пробиться во второй раунд квалификации. Точный соперник подопечных Вадима Скрипченко пока не известен.