Кубок Беларуси по тяжелой атлетике начался в Стайках. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В Стайках начался Кубок Беларуси по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши силачи сейчас не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за годичной дисквалификации, однако на внутренние старты наказание не распространяется.

4 апреля победы праздновали девушки Александра Меринкова с четырьмя рекордами и Наталья Шелег. У мужчин не знали равных Константин Трусевич и Артем Даниильчик.

Еще больше подробностей – в видеоматериале.