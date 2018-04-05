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Кубок Беларуси по тяжелой атлетике начался в Стайках. Репортаж СТВ

05 апреля 2018 09:56
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Новости Беларуси. В Стайках начался Кубок Беларуси по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по тяжелой атлетике начался в Стайках. Репортаж СТВ-1

Наши силачи сейчас не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за годичной дисквалификации, однако на внутренние старты наказание не распространяется.

4 апреля победы праздновали девушки Александра Меринкова с четырьмя рекордами и Наталья Шелег. У мужчин не знали равных Константин Трусевич и Артем Даниильчик.

Еще больше подробностей – в видеоматериале.

# Фотофакт # Тяжелая атлетика

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