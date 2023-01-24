Азаренко: «Сейчас я пытаюсь модернизировать свой теннис, но делаю это с большим беспокойством»

Виктория Азаренко, полуфиналистка открытого чемпионата Австралии по теннису:

Я очень горжусь тем, как играла сегодня. Это так невероятно, быть в полуфинале. Так много времени прошло с того момента, когда я была здесь последний раз, поэтому рада шансу оказаться в четверке снова. Сейчас я пытаюсь модернизировать свой теннис, но делаю это с большим беспокойством. Иногда тяжело быть смелым и совершать правильный выбор на площадке в важные моменты, когда чувствуешь тревогу и нерешительность. Но нужно меняться и делать это с открытой душой. Когда достигаешь больших успехов, иногда становишься консервативным и не решаешься пробовать. Но это надо делать – пробовать новое, не опускать голову и работать.

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