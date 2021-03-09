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Беларусь проиграла Казахстану в отборе на Евро-2022 по мини-футболу

09 марта 2021 14:16
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу разгромно проиграла команде Казахстана в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь проиграла Казахстану в отборе на Евро-2022 по мини-футболу-1

Азиаты сумели забить нам шесть мячей. Хозяева ответили одним голом. Причем после первого тайма шансы на общий успех еще были. Мы уступали 0:2. Но во втором отрезке гости взвинтили темп и заставили белорусов ошибиться четырежды. Несмотря на поражение, наша дружина продолжает оставаться на втором месте в таблице. В финальный этап континентального первенства напрямую выйдут победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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