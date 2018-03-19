«Крумкачы» не сыграют в высшей лиге чемпионата Беларуси 2018 года

Новости Беларуси. Футбольный арбитраж АБФФ отказал «Крумкачам» в лицензировании для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси 2018 года.

Как сообщает АБФФ на официальном сайте, решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Ранее стало известно, что заявление «Крумкачоў» на лицензирование не принято из-за неоднократного несоблюдения сроков предоставления документов.

За различные нарушения с футбольного клуба снято 5 очков. Также им запрещено регистрировать новых футболистов.

Можно предположить, что место «Крумкачоў» отдадут минскому «Торпедо», который в прошлом сезоне занял 3-е место в первой лиге чемпионата Беларуси.