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«Крумкачы» не сыграют в высшей лиге чемпионата Беларуси 2018 года

19 марта 2018 15:06
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Новости Беларуси. Футбольный арбитраж АБФФ отказал «Крумкачам» в лицензировании для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси 2018 года.  

Как сообщает АБФФ на официальном сайте, решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Ранее стало известно, что заявление «Крумкачоў» на лицензирование не принято из-за неоднократного несоблюдения сроков предоставления документов.  

За различные нарушения с футбольного клуба снято 5 очков. Также им запрещено регистрировать новых футболистов.  

Можно предположить, что место «Крумкачоў» отдадут минскому «Торпедо», который в прошлом сезоне занял 3-е место в первой лиге чемпионата Беларуси.  

# Футбол Беларуси

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