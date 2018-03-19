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«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу

19 марта 2018 14:08
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Новости Беларуси. Стали известны все полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Компанию «Неману» и «Днепру» составят БАТЭ и брестское «Динамо».

«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу -1

«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу -3

18 марта футболисты с берегов Буга гостили в минском манеже, где проводили ответный четвертьфинальный матч против «Слуцка».

Несмотря на то, что динамовцы номинально играли в гостях, робкими или несмелыми они точно не выглядели. Парни Радослава Латала взяли мяч под контроль. Как результат – уже на 13-й минуте брестчане открыли счет. Свой дебютный гол в форме «Динамо» провел Павел Савицкий.

«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу -6

Павел Савицкий, нападающий ФК «Динамо Брест»:
Ходили как на прошлую игру, так и на эту с желанием победить. Очень были настроены. Видите, вчерашний матч тоже играл «Днепр» – «Шахтер»... Слава Богу, выиграли.

Вторая 45-минутка пролетела как один миг: обе команды старались получить заветную путевку в полуфинал. Хотя задача «сахарных» была гораздо более трудной. После выездного поражения и пропущенного в первом тайме гола им требовалось забивать четырежды. На 58-й минуте Евгений Шикавка сравнял счет, возродив надежды болельщиков случчан. Однако вскоре точный удар легионера «Динамо» Джоэля Фамейе эти самые надежды похоронил – 2:1 в матче и 4:1 по итогам всего противостояния. «Динамо» идет дальше.

«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу -9

Виталий Павлов, главный тренер ФК «Слуцк»:
Команде для победы не хватило исполнительского мастерства. Стараемся. Почему я всё время говорю, что всё решает исполнение. Есть люди, которые могут исполнить. Есть момент. Они забили. В первом тайме мы ошиблись. Они воспользовались нашей ошибкой. Нас наказали за это. Во втором тайме – тоже самое. Мы свои моменты, к сожалению, так вот не можем реализовать. Ничего не поделаешь. Продолжаем работать, будем готовиться к началу чемпионата.

«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу -12

В другом воскресном матче БАТЭ одолел «Ислочь». Еще двумя полуфиналистами стали «Днепр» и «Неман». Клуб из Могилева неожиданно взял верх над «Шахтером», а гродненцы выходят дальше, так и не сыграв с «Крумкачами». «Вороны» отменили первую встречу и не явились на ответную.

«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу -15

«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу -17

# Футбол Беларуси # Фотофакт # Виталий Павлов # Павел Савицкий

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