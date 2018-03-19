«Слава Богу, выиграли». Названы полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Стали известны все полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Компанию «Неману» и «Днепру» составят БАТЭ и брестское «Динамо».

Несмотря на то, что динамовцы номинально играли в гостях, робкими или несмелыми они точно не выглядели. Парни Радослава Латала взяли мяч под контроль. Как результат – уже на 13-й минуте брестчане открыли счет. Свой дебютный гол в форме «Динамо» провел Павел Савицкий.

Павел Савицкий, нападающий ФК «Динамо Брест»:

Ходили как на прошлую игру, так и на эту с желанием победить. Очень были настроены. Видите, вчерашний матч тоже играл «Днепр» – «Шахтер»... Слава Богу, выиграли.

Вторая 45-минутка пролетела как один миг: обе команды старались получить заветную путевку в полуфинал. Хотя задача «сахарных» была гораздо более трудной. После выездного поражения и пропущенного в первом тайме гола им требовалось забивать четырежды. На 58-й минуте Евгений Шикавка сравнял счет, возродив надежды болельщиков случчан. Однако вскоре точный удар легионера «Динамо» Джоэля Фамейе эти самые надежды похоронил – 2:1 в матче и 4:1 по итогам всего противостояния. «Динамо» идет дальше.