Кривко пришла десятой в гонке преследования на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. В гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Ирина Кривко пришла десятой.
Кривко начала состязание пятой, но со стрельбой не сложилось и спортсменка оказалась на 16 месте. Впрочем, позже Ирина смогла улучшить результат, показав неплохую работу на стойках и быстро преодолев последний круг. Итог – 10 место.
Фото: instagram.com/belarusbiathlon
У остальных биатлонисток белорусской команды достижения скромнее. Динара Алимбекова финишировала 27, Ирина Кручинкина – 29, Анна Соло – 39.
Первой в гонке стала итальянка Лиза Виттоцци, второе и третье места за словачкой Анастасией Кузьминой и француженкой Анаис Шевалье.
Для женщин этап Кубка мира завершится воскресной эстафетой.
Ранее сообщалось, что в женской спринтерской гонке также победила Витоцци.
Ирина Кривко стала пятой – подробнее здесь.