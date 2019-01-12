Кривко пришла десятой в гонке преследования на этапе Кубка мира

Новости Беларуси. В гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Ирина Кривко пришла десятой.

Кривко начала состязание пятой, но со стрельбой не сложилось и спортсменка оказалась на 16 месте. Впрочем, позже Ирина смогла улучшить результат, показав неплохую работу на стойках и быстро преодолев последний круг. Итог – 10 место.