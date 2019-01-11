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Биатлон. Названы стартовые номера белорусов на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

11 января 2019 13:41
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Новости Беларуси. Четвертый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе продолжится мужским спринтом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Названы стартовые номера белорусов на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе-1

На трассу выйдут четверо белорусов. Они получили следующие стартовые номера: Роман Елетнов – 3-й, Владимир Чепелин 28-й, Сергей Бочарников – 71-й, Антон Смольский – 106-й.

Напомним, что накануне прошла женская спринтерская гонка, выиграла которую итальянка Лиза Витоцци. Дополнили пьедестал француженка Анаис Шавалье и шведка Ханна Оберг.

Биатлон. Названы стартовые номера белорусов на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе-4

Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко. Она заняла 5 место. Этот результат позволил биатлонистке закрепиться на 9-м месте общего зачета.

Также балы в женский Кубок наций нашей команде принесли Динара Алимбекова и Ирина Кручинкина.

# Биатлон # Фотофакт

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