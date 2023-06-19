«Кричим, болеем, обнимаем детей». В Минске стартовал городской турнир по футболу «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. В Минске стартовали соревнования по футболу «Кожаный мяч» в программе городской спартакиады «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проект реализуется при поддержке Президентского спортивного клуба.

В понедельник, 19 июня, состоялись стартовые матчи в двух старших группах мальчиков 2009-2010-х годов рождения. Захватывающим и драматичным выдался поединок дружин Заводского и Фрунзенского районов. Команда Фрунзенского района уступала – 0:2, но смогла переломить ход матча и в итоге одержала волевую победу со счетом 4:2.

Станислав Савицкий, тренер команды Фрунзенского района:

Это пока только стартовая игра, первая, поэтому будем дальше набирать обороты, как говорят. Недонастроились где-то, недооценили соперника, такое бывает, это дети. Мы к этому турниру готовились очень тщательно. Мы съездили в Бобруйск на турнир на большое поле, ездили в Российскую Федерацию в Великий Новгород. То есть мы именно к этому турниру планомерно готовились, за что большое спасибо хочу передать и нашим родителям, и нашему родному ФОЦу.

Ирина Башкевич, мама защитника Марка Башкевича (Фрунзенский район):

Мы очень переживаем, потому что детки занимаются в ФОЦе в зале нестандартном, он маленький. И для них выйти на большое поле очень сложно, не хватает даже спортивной беговой подготовки. Мы переживаем за них, особенно когда их толкают, фолят другие соперники. Проигрывали 0:2, но, слава богу, детки собрались, выдержка, и они выиграли все-таки 4:2. Кричим, болеем, обнимаем детей.