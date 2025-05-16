Белорусские шашисты продолжают завоёвывать медали на этапе Кубка мира

Белорусские шашисты продолжают завоевывать медали на этапе Кубка мира, который завершился в Ташкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В классической программе среди женщин золотой результат показала Евгения Швед. Для белоруски эта награда стала второй. Ранее спортсменке не было равных в блице. Что касается мужчин, то в десятку сильнейших вошли Артем Тихонов, Алексей Куница и Андрей Валюк. Всего по итогам трех программ в копилке интеллектуалов три золотые и одна бронзовая медали. Андрей Валюк стал лучшим в блице и третьим в рапиде.