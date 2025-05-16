Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на Кубке Будущего

16 мая нашим парням противостояла сборная Студенческой лиги. Вначале инициативу взяли подопечные Андрея Михалева, за три минуты им удалось поразить ворота соперника дважды, однако россияне вскоре сравняли. Позже дружины еще раз обменялись заброшенными шайбами. Но к концу первого периода белорусы все же вышли вперед. Вторая 20-минутка была уже не такой успешной. В третьем отрезке наши парни еще дважды обидели студентов. Итог – 7:6.

Илья Лахнов, нападающий молодежной сборной Беларуси (U20) по хоккею:

Игра, правда, такая яркая, жаркая. Поначалу казалось, что раз гол, два гол – и пойдет все дальше по нарастающей, будет легче, но на самом деле с СХЛ пацаны там тоже взрослые, они не сдаются, играют до конца. Поэтому игра была такая плотная. Каждый гол то мы, то они, качели были весь матч, в итоге в конце вырвали победу.