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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на Кубке Будущего

16 мая 2025 13:53
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на Кубке Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

16 мая нашим парням противостояла сборная Студенческой лиги. Вначале инициативу взяли подопечные Андрея Михалева, за три минуты им удалось поразить ворота соперника дважды, однако россияне вскоре сравняли. Позже дружины еще раз обменялись заброшенными шайбами. Но к концу первого периода белорусы все же вышли вперед. Вторая 20-минутка была уже не такой успешной. В третьем отрезке наши парни еще дважды обидели студентов. Итог – 7:6. 

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на Кубке Будущего-1

Илья Лахнов, нападающий молодежной сборной Беларуси (U20) по хоккею: 
Игра, правда, такая яркая, жаркая. Поначалу казалось, что раз гол, два гол – и пойдет все дальше по нарастающей, будет легче, но на самом деле с СХЛ пацаны там тоже взрослые, они не сдаются, играют до конца. Поэтому игра была такая плотная. Каждый гол то мы, то они, качели были весь матч, в итоге в конце вырвали победу.

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу на Кубке Будущего-3

Андрей Кравчук, нападающий молодежной сборной Беларуси (U20) по хоккею:
С таким большим счетом, наверное, никогда не выигрывали. Приятно побеждать, когда много шайб. Наверное, интересно смотреть болельщику в первую очередь. 

Следующий матч сборная проведет 18 мая против России (U-20).

# Хоккей

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