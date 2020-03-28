Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею

Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап плей-офф XIII соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап плей-офф XIII соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом полуфинале встречаются победитель регулярной стадии турнира команда Президента Беларуси и занявшая 4-ю строку таблицы сборная Гродненской области.
В другом полуфинале сыграют команды Брестской и Минской областей. С каким счетом завершится первый полуфинал, и кто станет первым финалистом соревнований, сообщим в нашем следующем выпуске.