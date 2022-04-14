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«Конкурентная борьба». В Минске завершился 3-й этап открытого Кубка Беларуси по стрельбе, участие в котором приняли россияне

14 апреля 2022 18:57
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Новости Беларуси. В Минске завершился 3-й этап открытого Кубка Беларуси по стрельбе, который был посвящен памяти заслуженного мастера спорта СССР Виктора Торшина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Конкурентная борьба». В Минске завершился 3-й этап открытого Кубка Беларуси по стрельбе, участие в котором приняли россияне-1

Соревнование в этом сезоне приобрело статус международного. В нем приняли участие свыше 200 спортсменов. Впервые в этих состязаниях приняла участие сборная России, так что значительно возросла конкуренция. Награды были разыграны в семи упражнениях в разных дисциплинах. На счету нашей сборной три золота, два серебра и одна бронза. Так что выступление наших спортсменов, безусловно, можно считать удачным.

«Конкурентная борьба». В Минске завершился 3-й этап открытого Кубка Беларуси по стрельбе, участие в котором приняли россияне-4

Владислав Степанюк, директор РЦОП по стрелковым видам спорта:
Поучаствовали в конкурентной борьбе на высоком уровне, мировом уровне наши спортсмены. Мы планируем и в дальнейшем проводить совместные мероприятия и учебно-тренировочные сборы как на территории Республики Беларусь, так и на территории Российской Федерации. После этого мероприятия российская команда остается у нас для проведения учебно-тренировочного сбора. В целом, я считаю, уровень взаимодействия сейчас находится на пике.

Нынешний старт – это первая, но далеко не последняя совместная проба сил. Сотрудничество с представителями России будет продолжено.

«Конкурентная борьба». В Минске завершился 3-й этап открытого Кубка Беларуси по стрельбе, участие в котором приняли россияне-7

«Соперничество с сильнейшими – это всегда приятно». Как прошел второй день соревнований по пулевой стрельбе, читайте здесь.

# Спортивные соревнования # Виктор Торшин # Владислав Степанюк # Фотофакт

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