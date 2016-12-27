«Всё болит»: когда футболист Тимофей Калачёв собирается завершить карьеру?

Тимофей Калачёв, лучший футболист Беларуси 2016 года в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Сейчас статистика после матчей показывает, сколько набегают футболисты. У Вас сколько получается? Километров 20 за матч?

Тимофей Калачёв:

Нет, за матч – 12 тысяч.

Всё время где-то 12 километров.

Слушайте, 35 лет – наверное, всё болит. Что болит, в первую очередь?

Тимофей Калачёв:

Болит, да.

Безусловно, болит. Всё болит.

И, в основном, конечно же, тревожат суставы. За столько лет всё было побито-перебито. Никуда от этого не денешься. Если утром ты просыпаешься и у тебя ничего не болит, то, значит, ты умер.

Сколько ещё суставы протянут, как Вы думаете? Сколько Вы сможете бегать по 12 тысяч?

Тимофей Калачёв:

Я поставил себе планку такую, но я вижу, что она может ещё и скорректироваться. Знаете, у меня ещё есть контракт полтора года и я хочу его с удовольствием доиграть, пока силы есть, желание есть.

В своё время, когда в профессиональный – хотя, тогда это считалось «любительский футбол» – играл мой отец, заканчивалась карьера и человек оставался ни с чем. Мой отец стал детским тренером и, в общем, после более-менее каких-то достойных доходов, зарплата была, в общем-то, фактически учительская. Вы себе представляете окончание карьеры. Вы готовы к жизни без футбола, без контрактов?

Тимофей Калачёв:

Наверное, да. Для каждого спортсмена, игрока, тем более, в этот непростой период в жизни – после этого надо немножко адаптироваться к обычной жизни. Да, я, в принципе, себя готовлю. И я готов. Я очень долго играю.

На пенсию Вы можете идти? Не работать?

Тимофей Калачёв:

Ну, в общем, могу. Но это не есть хорошо, скажем так.