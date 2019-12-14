«Нам в нападении с трудом давались голы». СКА уступил БГК имени Мешкова

Новости Беларуси. В Минске прошло белорусское гандбольное «класико». СКА в матче чемпионата страны принимал своего главного конкурента за первую строчку в турнирной таблице – БГК имени Мешкова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Интерес к матчу был неподдельным – трибуны дворца спорта «Уручье» были заполнены под завязку. Причем поддержка была не только у хозяев, БГК привез на матч два автобуса болельщиков.

Однако радовать своих фанатов обилием голов команды начали не сразу. Старт встречи выдался не самым зрелищным, однако уже к концу первого тайма брестчане разошлись, к перерыву цифры на табло были 14:8 в пользу гостей. Во второй 30-минутке хозяева паркета сократили отставание, но подопечные Рауля Алонсо не позволили соперникам уйти с победой. Встреча завершилась со счетом 29:25 в пользу мешковцев.

Никита Вайлупов, игрок ГК БГК имени Мешкова:

Игры со СКА никогда не бывают легкими. Как можете видеть, там разрыв два-три мяча первые три игры. Сегодня удача была на нашей стороне. Мы реализовали свои моменты, хорошо стояли в защите, и это вылилось в положительный для нас результат.

Денис Рутенко, игрок ГК СКА:

К каждой игре готовимся, и матчи СКА-Брест всегда с огромным накалом. Все команды играют с большим желанием. Потому что Брест знает, что СКА может выиграть. Мы знаем, что мы можем выиграть. Нам в нападении с трудом давались голы. Начало второго точно так же было совсем не в нашу пользу. Потом мы уже просто догоняли.