Белорусские U19 и U17 по футболу среди девушек узнали своих оппонентов на квалификацию ЧЕ 2023/2024

Женские сборные Беларуси по футболу до 19 и до 17 лет узнали соперников по отборочным турнирам к чемпионатам Европы 2023/2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе наши команды вышли во второй квалификационный раунд. Дружина до 19 лет продолжит выступление в лиге А. Ее соперницами будущей весной станут сборные Сербии, Бельгии и Словакии. Для дальнейшего продвижения нашим футболисткам необходимо занять первое место в квартете.