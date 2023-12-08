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Белорусские U19 и U17 по футболу среди девушек узнали своих оппонентов на квалификацию ЧЕ 2023/2024

08 декабря 2023 19:33
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Женские сборные Беларуси по футболу до 19 и до 17 лет узнали соперников по отборочным турнирам к чемпионатам Европы 2023/2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские U19 и U17 по футболу среди девушек узнали своих оппонентов на квалификацию ЧЕ 2023/2024-1

Обе наши команды вышли во второй квалификационный раунд. Дружина до 19 лет продолжит выступление в лиге А. Ее соперницами будущей весной станут сборные Сербии, Бельгии и Словакии. Для дальнейшего продвижения нашим футболисткам необходимо занять первое место в квартете.

Белорусские U19 и U17 по футболу среди девушек узнали своих оппонентов на квалификацию ЧЕ 2023/2024-4

Более юные спортсменки попали в группу B-1. Им предстоит помериться силами со сверстницами из Черногории, Литвы и Андорры.

# Футбол # Фотофакт

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