Команда Президента по хоккею разгромила дружину Могилевской области – 11:3

Новости Беларуси. 11:3. Команда Президента одержала победу над дружиной Могилевской области. Хоккейные баталии развернулись 6 февраля на льду «Чижовка-Арены». С первых минут стало понятно, что игра будет напряжённой. Ведь по итогам прошедших матчей команда Президента возглавляет общую таблицу.

Из сезона в сезон республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортклуба остаются одними из самых популярных. Матчи собирают на трибунах болельщиков со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.