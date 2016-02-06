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Команда Президента по хоккею разгромила дружину Могилевской области – 11:3

06 февраля 2016 14:02
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Новости Беларуси. 11:3. Команда Президента одержала победу над дружиной Могилевской области. Хоккейные баталии развернулись 6 февраля на льду «Чижовка-Арены». С первых минут стало понятно, что игра будет напряжённой. Ведь по итогам прошедших матчей команда Президента возглавляет общую таблицу.

Из сезона в сезон республиканские соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортклуба остаются одними из самых популярных. Матчи собирают на трибунах болельщиков со всей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Хоккей Беларуси

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