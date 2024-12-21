Кубок Содружества по биатлону. Результаты белорусских спортсменов

Динара Смольская стала призером женской гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Чайковском, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка не слишком удачно прошла оба огневых рубежа из положения лежа, допустив в общей сложности три промаха. Однако на стрельбе стоя Динара обошлась без ошибок, показала быстрые скорости и финишировала второй, уступив только лидеру общего зачета Виктории Сливко. Анна Сола заняла четвертое место. Ирина Шаклеина расположилась на 18-й позиции.

В аналогичной дисциплине у мужчин лидер нашей сборной Антон Смольский остановился в шаге от пьедестала. Он допустил три промаха на огневых рубежах и в итоге стал четвертым, отставание от бронзы составило 15 секунд. Десятку сильнейших замкнул еще один представитель нашей страны Дмитрий Лазовский. Павел Белько показал 14-й результат, Никита Лобастов стал 17-м.

Программу третьего этапа Кубка Содружества по биатлону завершат воскресные масс-старты.