В хоккейной лиге Онтарио прошли очередные матчи регулярного чемпионата. Традиционно на заметных ролях и отечественные исполнители, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ниагара» Андрея Лошко на чужом льду была сильнее «Барри Кольтс» – 6:5. Белорусский нападающий и проспект «Сиэтла» играл в центре первого звена, набрал три очка – в его активе гол и два ассиста, нанес три броска и заработал показатель полезности «+1». Он продлил свою результативную серию до четырех матчей.

«Виндзор» Ильи Протаса дома обыграл «Гуэлф Сторм» со счетом – 4:1. У победителей белорусский проспект «Вашингтона» играл на правом фланге первого звена, сделал победный голевой ассист, также нанес два броска и заработал показатель полезности «+1». Он входит в число 15 лучших бомбардиров лиги.